علاء مبارك يرشح منتخبين للفوز ليس من بينهما مصر

02 يوليه 2019 - 07:00 م

أشاد علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بالمستوى المميز الذي ظهر منتخبي المغرب والجزائر في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وكتب «علاء مبارك»: «كلمة حق: من افضل فرق البطولة المنتخب المغربى والمنتخب الجزائرى صاحب الاداء القوى ومدربه الكبير جمال بلماضي الذى يستحق كل التقدير».



يذكر أن نجل الرئيس الأسبق، لعب دورًا كبيرًا في تهدئة الأجواء بين مصر والجزائر، بعد الأزمة الشهيرة بين الطرفين على خلفية المباراة التي جمعت البلدين في ملعب المريخ بـ«أم درمان» في تصفيات كأس العالم 2010.