إعلامي مصري: الإخوان سبب الهجوم على محمد صلاح والمنتخب

ادعى الإعلامي نشأت الديهي، أن الإخوان تقود حملة الآن لتشويه صورة اللاعب محمد صلاح والمنتخب الوطني من أجل إفساد مشهد استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية .

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء،: "الإخوان يحاولون حاليا إفساد تركيز محمد صلاح و المنتخب الوطني حتى لا يفوزوا بكأس الأمم الإفريقية، ولكننا ندعم المنتخب الوطني ومحمد صلاح بشكل مطلق، الناس اللي بتعبث في هذا الأمر ستقطع أيديكم".