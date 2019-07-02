  • الثلاثاء 02 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر09:33 م
بحث متقدم
تونس وموريتانيا

بث مباشر.. مباراة تونس وموريتانيا

تظاهرات الجزائر

خلال ساعات.. مبادرة سياسية جديدة بالجزائر

نواب

تحويل السيارات القديمة إلى مشاريع للشباب

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 4 أوامر ملكية عاجلة

سامح

معركة «الملاعنة» بين صوفية ليبيا وسلفية مصر

تركيا

تركيا تعتقل عددًا من المصريين.. تعرف على السبب

علاء مبارك

علاء مبارك يرشح منتخبين للفوز ليس من بينهما مصر

النقل الجماعى

قريبًا.. وقود النقل الجماعي بالغاز

الدولار

تراجع مفاجئ في أسعار «الدولار»

محمد بن راشد وزوجته الأميرة هيا

أول تعليق إماراتي على «هروب» زوجة«بن راشد»

«الديهي»: القاهرة ستتحول كبديل لأمستردام وروما في السياحة

آخر الأخبار

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

بعثة «الفراعنة» فى طريقها لاستاد القاهرة

#

"المشاط" تشارك كمتحدث في جلسة "حماية تراثنا" بأذربيجان

#

"السياحة العالمية": العالم كله يترقب افتتاح المتحف المصري الكبير

#

مصر تستضيف اليوم منتدى الابتكار التكنولوجي في السياحة

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بالتقرير الذي أصدرته وكالة "cnn "، نقلا عن المجلس السياحة والسفر العالمي، حيث أكدوا أن القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعداد كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا اتخذت قرار أيضا بعودة الرحلات السياحية لطابا.

وطالب "الديهي"، وزيرة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وشركات السياحة بضرورة استغلال التقرير الذي أصدرته وكاله "cnn ".

وتابع "الديهي"، : "القاهرة ستتحول قريبا كبديل لروما ودلهي وأمستردام في السياحة، ما كان لهذا المجلس أن يصدر هذا التقرير بدون أن تتحرك مصر أمنيا واقتصاديا ولوجستيا بشكل صحيح".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة مالي وأنجولا
» غانا تخطف الصدارة من الكاميرون.. وبنين ثالثًًا
» «مورينبو» يُحلل مباراة منتخب مصر على «تايم سبورت»
» رسميًا.. غياب حارس السنغال عن أمم إفريقيا
» الرئاسة التونسية ترد على "تسمم السبسي"
» المجلس العسكري السوداني يستعين بضابط موساد سابق
» «بشار الأسد» يهدي «محمود عباس» مصحفًا مكتوبًا بماء الذهب
» النائب العام يقرر التحفظ على أموال «تنظيم الأمل»
» تصريح مُحير من «إكرامي»عن انتقال رمضان صبحي للزمالك
» سرقة 100 ألف جنيه من ماكينة صرف آلي بالأقصر
» مصر تدين استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:19 ص

  • فجر

    03:18

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»