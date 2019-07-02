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غانا تخطف الصدارة من الكاميرون.. وبنين ثالثًًا

الرياضة

غانا وغينيا
غانا وغينيا

أمير سعد

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غانا

المصريون

الكاميرون

خطف منتخب غانا صدارة المجموعة السادسة من نظيره الغاني بعد فوز الأول على غينيتا بيساو بهدفين دون رد، فيما سقط الأسود في فخ التعادل السلبي أمام بنيبن، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس أمم أفريقيا.

غانا تنتزع التأهل لدور الـ16 بفوزه على غينيا بيساو

تقدم جوردان أيو بالهدف الأول عند الدقيقة 46 وهي أول دقيقة في الشوط الثاني، من خلال كرة من الناحية اليسرى سددها في الزاوية البعيدة.

وفي الدقيقة 72 أضاف توماس بارتي الهدف الثاني من خلال كرة عرضية أمام المرمى وضعها في الشباك بسهولة.

وبهذا الفوز يتأهل المنتخب الغاني إلى الدور ثمن النهائي من خلال تصدر المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن الكاميرون.

فى المقابل ودع منتخب غينيا بيساو البطولة بعد أن حصد نقطة وحيدة فى مشواره بدور المجموعات ليحتل المركز الرابع والأخير.

ووجه منتخب غانا رسالة إلى جميع منافسيه، بأنه قادم بقوة للفوز بالبطولة، التي يحلم بالحصول عليها للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ عام 1982.

وودع منتخب غينيا بيساو النسخة الماضية من مسابقة كأس الامم الافريقية بعدما حصد نقطة واحدة بالتعادل مع الجابون "البلد المنظم"، ليودع البطولة الحالية أيضا بنفس السيناريو.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد الكاميرون إلى 5 نقاط، في المركز الثاني بالمجموعة السادسة، بينما ارتفع رصيد بنين إلى 3 نقاط، تبقى على آماله في الحضور في ثمن نهائي بطولة أمم أفريقيا.

الكاميرون في المركز الثاني وبنين ثالثًا

ضرب منتخب الكاميرون موعدًا لمواجهة من العيار الثقيل أمام نيجيريا فى دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2019 المقامة حاليًا فى مصر.

وتأهل منتخب الكاميرون كوصيف للمجموعة السادسة بعد غانا، ليواجه نظيره نيجيريا وصيف المجموعة الثانية من البطولة.

كان منتخب الكاميرون قد تأهل للدور الـ16 بعد التعادل السلبى اليوم أمام بنين بدون أهداف فى مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.

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