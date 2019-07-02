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مقتل جنديين إيرانيين خلال التصدي لقوات أجنبية اقتحمت الحدود

عرب وعالم

إيران
إيران

خالد الشرقاوي - متابعات

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قتل جنديان إيرانيان، اليوم الثلاثاء، في اشتباك مع مسلحين في محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي البلاد.

وأضاف بيان للحرس الثوري الإيراني أن اشتباكات وقعت صباح اليوم بين قواته ومجموعة مسلحة حاولت التسلل إلى داخل إيران.

وأشار البيان أن الاشتباكات وقعت قرب بلدة جالدران بمقاطعة أذربيجان الغربية، وأسفرت عن مقتل جنديين واثنين من المجموعة المسلحة.

ولفت البيان إلى أن قوات الحرس الثوري أطلقت على الفور عملية لتعقب المسلحين في المنطقة، ضبطت خلالها كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة ومعدات الاتصال.

ومن وقت لآخر، تشهد المنطقة القريبة من الحدود مع تركيا اشتباكات بين القوات الإيرانية ومنظمة "بجاك" (PJAK ) الإرهابية، الجناح الإيراني من منظمة "بي كا كا" الإرهابية.


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