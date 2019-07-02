انتبه.. السياسة في الملاعب تعرضك للخطر

02 يوليه 2019 - 09:52 م

تجدد الجدل حول استخدام الشعارات السياسية داخل الملاعب في مصر، في الوقت الذي اعتبر فيه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن استخدام الشعارات السياسية في المدرجات الرياضية يعد خروجًا واضحًا وسافرًا على مقتضيات الروح الرياضية.

وأعرب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في بيان عن تأييده لمطالبة وزير الأوقاف، جميع الاتحادات الدولية بمضاعفة عقوبات الاستغلال السياسي أو العنصري للأحداث الرياضية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع من تسول له نفسه التسلل إلى إفساد الفعاليات الرياضية أو استغلالها سياسيًا، حتى لا تتفشى هذه الظواهر السلبية، وبما يخرج الرياضة عن أهم ما يميزها، وهو ما يعرف بالروح الرياضية المتسامحة.

وأشاد حسين بمطالبة وزير الأوقاف، بعدم السماح لأي جماعة متطرفة ببث عناصرها لاستغلال هذه الأحداث، مشيرًا إلى أنه على جميع الاتحادات الوطنية والقارية إعمال شأنها بما يحقق أمن الملاعب وسلامتها، وعدم الخروج بها إلى التوظيف السياسي أو العنصري.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه سوف يستخدم حقه الدستوري في التقدم بتعديلات على قانون الرياضة؛ لتشديد العقوبات ضد استخدام الشعارات السياسية داخل الملاعب المصرية، لمنع استغلال البعض للرياضة في أغراض سياسية.

من جانبه، قال الناقد الرياضي, علاء عزت، إنه مع فرض عقوبات على مستخدمي الشعارات السياسية خاصة في المباريات التي تشهد جماهير كبيرة بين منتخبي بلدين، لأنها قد تؤدي إلى كوارث.

وأضاف لـ"المصريون"، أن "هناك قانونًا خاصًا بالاتحاد المصري لكرة القدم أقر بوضع لائحة بعدم خلط الرياضة بالسياسة, تسمى بلائحة الانضباط رقم 52", موضحًا أن هناك جماهير ومنتخبات تمت معاقبتها؛ بسبب لافتات سياسية معادية, مثل المنتخب الروسي وجماهيره ضد منتخب الأوروجواي".

وأشار عزت إلى أن "خلط الرياضة بالسياسة يعتبر نوعًا من التحريض، ويمكن أن يثير فتنة وأزمة داخل الملاعب؛ خاصة لو كان الأمر مرتبطًا بأزمة سياسية بين بلدين".

واعتبر، أن "الهتاف باسم لاعب أو رفع علم ليس بعقوبة, إذ أن هناك جماهير تهتف باسم فلسطين سواء كانت جماهير عربية أو أجنبية, وهناك من يحمل شعارًا على ملابسه مثل ما حدث مع محمد أبوتريكة بعد تسجيله هدفًا مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية قبل اعتزاله كرة القدم, حيث إن اللاعب أظهر تعاطفه مع غزة ولم يتم فرض عقوبات عليه من قبل الاتحاد الدولي أو الأفريقي".

وأوضح أن "هناك أزمات سياسية بين دول عديدة بسبب اللافتات السياسية وشغب جماهيري, كما أن هناك عقوبات سواء مالية أو حرمان الجماهير من دخول المباريات مثل ما حدث مع دول البلقان في 2014, والأرجنتين التي عُوقبت بغرامة مالية كبيرة بسبب رفع لافتات مسيئة ضد سلوفينيا بخصوص جزر فوكلاند".

وناشد الناقد الرياضي، الجماهير المصرية، ضبط النفس، والتحلي بالأخلاق الرياضية أثناء تواجدهم داخل الملاعب سواء لتشجيع المنتخب الوطني أو مؤازرة المنتخبات العربية والأفريقية، وذلك لعدم تعرضهم لأي مساءلة قانونية.

في السياق، قال المحامي أيمن محفوظ, إن "الساحات والملاعب لابد من أن تستخدم فيما أُنشئت من أجله، وأن استخدام الرياضة من أجل الترويج للسياسة أمر ليس بالقانوني".

وأوضح، إن "كان الأمر لا يستلزم صدور تشريع جديد من أجل تحريم استخدام الشعارات السياسية في الملاعب، فيمكن للجهات الإدارية أن تفرض لائحة داخلية تطبق على المشجع المخالف، أو بصدور قرار من الوزير المختص بتجريم تلك الأفعال".

وأشار إلى أن "هناك حروبًا قامت بين دول وخاصة في أمريكا اللاتينية وغيرها؛ بسبب هدف في كرة القدم أو هتافات سياسية من الجماهير".

ولفت إلى أن "الرياضة منافسة شريفة بقواعد عادلة، والسياسة مجرد وجهة نظر ومصالح، ولا تحكمها قوانين تعتني بالعدالة وقواعد اللعب النظيف والروح الرياضية".