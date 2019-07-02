فصائل فلسطينية تتضامن مع قيادي بحماس معتقل لدى إسرائيل

02 يوليه 2019 - 11:40 م

أعربت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، الثلاثاء، عن تضامنها مع حسن يوسف، القيادي في حركة حماس والمعتقل في سجون إسرائيل، ضد محاولات "للنيل من سمعته وإحباط معنوياته".



وقالت الفصائل، في بيان مشترك وصل الأناضول نسخة منه،: إن "حسن يوسف قامة وطنية وحدوية مشهود لها في كافة الساحات والميادين".

وفي وقت سابق الثلاثاء، بثت القناة الـ12 العبرية إعلانًا عن لقاء، مع "صهيب"، نجل القيادي الفلسطيني؛ يتضمن هجومًا على حركة حماس والمقاومة.

واعتبرت الفصائل ما يتعرض له (يوسف) "استهداف يمثل محاولة خسيسة من العدو الصهيوني للنيل من سمعته ولإحباط معنوياته وكسر صموده كقائد وطني".

وحذرت "من أن محاولات استهداف رموز وقيادات شعبنا من قبل العدو لن تتوقف عند الشيخ حسن يوسف فقط".

ودعت الفلسطينيين "إلى الحذر من مخططات الاحتلال والتحلي الدائم بشهامة الرجال ونبل الأحرار في مثل هذه المواقف الصعبة".

ولفتت أن "مخططات الاحتلال وألاعيبه الخسيسة ومؤامراته لن تنجح بأي حال من الأحوال".

و"يوسف" (65 عامًا) نائب سابق في المجلس التشريعي، ويحظى بشعبية واسعة جراء آرائه التي تدعو لتوحيد الصف الفلسطيني، اعتقل في أبريل/نيسان الماضي، وحُوّل للسجن الإداري لمدة 6 شهور، وأمضى ما مجموعه 21 عامًا في السجون الإسرائيلية.