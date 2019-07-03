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انفجار ضخم يهز حي الانطلاقة غربي العاصمة تونس

عرب وعالم

تفجير تونس
تفجير تونس

المصريون ووكالات

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هز انفجار، مساء الثلاثاء، حي الانطلاقة غربي العاصمة التونسية، وذلك خلال عملية قامت بها قوات أمنية؛ لمحاصرة أحد الإرهابيين المطلوبين، والتي انتهت بالقضاء على الإرهابي.
جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية التونسية اطلعت عليه مراسل الأناضول، فضلا عن مصادر إعلامية أخرى.
وقال بيان الداخلية "بعد محاصرته اثر عملية مطاردة بحي الإنطلاقة بالعاصمة، تمكنت الوحدات الأمنية التابعة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة من القضاء على الإرهابي الفار، أيمن السميري دون تسجيل أية خسائر بشرية".
وبينما لم يشر بيان الوزارة إلى طبيعة الانفجار، أفادت إذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة، بأن "مطلوبا خطيرا لأجهزة الأمن، يدعى أيمن السميري، أقدم على تفجير نفسه، بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية.
وتأتي مطاردة هذا الإرهابي على خلفية تفجير انتحاريين نفسيهما، الخميس الماضي، في مكانين مختلفين من العاصمة تونس مما أسفر عن مقتل رجل أمن وجرح 8 اخرين منهم 5 من رجال الامن -

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