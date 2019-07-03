"المالية" تكشف تفاصيل هامة عن نظام التأمين الصحي الجديد

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قالت مي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، إن نظام التأمين الصحي الجديد يضم جميع الخدمات العلاجية دون حدود، مشيرة إلى أنها من أكثر الحزم التي فيها خدمات علاجية كثيرة. 
وعن الإصلاح الاقتصادي أضافت فريد في حوارها لبرنامج "رأي عام" عبر فضائية "تن" أن جهود الإصلاح الاقتصادي كان يجب أن تنعكس على المواطن، مشيرة إلى تحقيق أول فائض في الموازنة. 
وتابعت أن هذه الإصلاحات تأتى بثمارها على المواطن، ولذلك تم رفع الحد الأدنى للأجور حتى 2000 جنيه. 
واستكملت أن مبادرة تكافل وكرامة يعتبر من أفضل البرامج الفعالة، حيث إنه قائم على الدعم المادي، مشيرة إلى أن له نتائج إيجابية في الفترة الماضية بجانب برامج الحماية الاجتماعية الأخرى.


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