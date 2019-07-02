تامر أمين يزف بشرى بشأن للموظفين

02 يوليه 2019 - 11:40 م

قال الإعلامي تامر أمين، إن وزارة المالية قررت تبكير صرف مرتبات وأجور العاملين بالزيادات الجديدة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك في شهر أغسطس، وبداية العام الدراسي الجديد في شهر سبتمبر.



وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن صرف المرتبات سيكون على النحو التالي: شهر يوليو يوم 147، وعن شهر أغسطس سيكون الصرف يوم 88، وهذا سيكون آخر يوم عمل قبل بداية اجازة عيد الأضحى المبارك، وعن شهر سبتمبر سيكون الصرف يوم 159، وعن شهر أكتوبر سيكون الصرف 2010.

