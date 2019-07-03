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تامرأمين: الهجوم على محمد صلاح متعمد لهذا السبب

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محمد صلاح

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تامر أمين يوجه رسالة نارية لجماهير محمد صلاح.. هذا ما قاله

قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك حالة هجوم كبيرة على لاعب المنتخب المصري محمد صلاح بشكل متعمد، معقبًا: "في ناس بتتكلم إن صلاح مغرور ونسي أصله".
وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن أي شخص يقوم بالهجوم على محمد صلاح بمثل الصورة التي تحدث الآن، مستحيل أن يكون شخصًا محبًا له، معقبًا: "الهجوم على صلاح الآن ليس لومًا، وهدفه التكسير والتخلص منه كرمز".
وأضاف: "حسنات محمد صلاح كتير، ولو أخطاء، حسانته تذهب سيئاته، دا الحيلة، بدل ما نحافظ عليه نهاجمه".


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