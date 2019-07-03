» لماذا انفعل عزت أبو عوف على تامر حسني وتفوه بألفاظ خارجة؟

03 يوليه 2019 - 07:02 ص

رحل أول أمس عن عالمنا الفنان القدير عزت أبو عوف عن عمر يناهز 71 سنة بعد صراع مع المرض .



ومازالت حكايات الراحل مع العديد من الفنانين تزخر بالقصص الطريفة والغريبة.



وقال "أبو عوف" في لقاء مع برنامج "صبايا الخير" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد: "ذات مرة اتصل بي الفنان تامر حسني وطلب مني مشاركته في فيلم ولما سألته عن المنتج قال لي المنتج هو محمد السبكي ، في هذا الوقت لم أكن أعرف السبكي فقمت بسبه".



وأضاف: "السبكي كان قاعد جنب تامر وسمع الشتيمة ومردش لأنه راجل محترم، ومضايقنيش في الفيلم".

