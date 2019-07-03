» لماذا انفعل عزت أبو عوف على تامر حسني وتفوه بألفاظ خارجة؟

أحمد عادل شعبان
رحل أول أمس عن عالمنا الفنان القدير عزت أبو عوف عن عمر يناهز 71 سنة بعد صراع مع المرض .
ومازالت حكايات الراحل مع العديد من الفنانين تزخر بالقصص الطريفة والغريبة.
وقال "أبو عوف" في لقاء مع برنامج "صبايا الخير" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد: "ذات مرة اتصل بي الفنان تامر حسني وطلب مني مشاركته في فيلم ولما سألته عن المنتج قال لي المنتج هو محمد السبكي ، في هذا الوقت لم أكن أعرف السبكي فقمت بسبه".
وأضاف: "السبكي كان قاعد جنب تامر وسمع الشتيمة ومردش لأنه راجل محترم، ومضايقنيش في الفيلم".
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