  • الأربعاء 03 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر07:59 ص
بحث متقدم
منتخب مصر

نجم منتخب مصر على أعتاب الدوري الإنجليزي بعرض رسمي

عزت أبو عوف

هذا الدور رفضه عزت أبو عوف خوفا على شعور أولاده وأحفاده

منتخب مصر

أستاذ طب نفسي يكشف الأداء الصادم لصلاح ولاعبي منتخب مصر

عزت أبو عوف

مها أبو عوف تكشف مفاجأة عن مرض شقيقها عزت بعد وفاته

ريهام سعيد

مفاجأة من سما المصري لريهام سعيد بعد مرضها: أذتني وأذت ستات كتير

الإعلامي أسامة كمال

أسامة كمال يسخر من مدحت شلبي بسبب "موريتانيا"

محمد صلاح

تامرأمين: الهجوم على محمد صلاح متعمد لهذا السبب

مبروك عطية

تعليق صادم لـ مبروك عطية بشأن التحرش بالمرأة

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

"المالية" تكشف معلومة هامة عن الدعم بموازنة الدولة الجديدة

منتخب مصر

مدير المنتخب يفجر مفاجأة خطيرة عن اللاعبين

لماذا انفعل عزت أبو عوف على تامر حسني وتفوه بألفاظ خارجة؟

الصفحة الأخيرة

عزت أبو عوف
عزت أبو عوف

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

هذا الدور رفضه عزت أبو عوف خوفا على شعور أولاده وأحفاده

#

مها أبو عوف تكشف مفاجأة عن مرض شقيقها عزت بعد وفاته

#

هجوم شرس على ميريام فارس بسبب نعي "أبو عوف"

#

تعرف على الأفلام التي تبرأ منها عزت أبو عوف قبل وفاته

تامر حسني

عزت أبو عوف

رحل أول أمس عن عالمنا الفنان القدير عزت أبو عوف عن عمر يناهز 71 سنة بعد صراع مع المرض .

ومازالت حكايات الراحل مع العديد من الفنانين تزخر بالقصص الطريفة والغريبة.

وقال "أبو عوف" في لقاء مع برنامج "صبايا الخير" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد: "ذات مرة اتصل بي الفنان تامر حسني وطلب مني مشاركته في فيلم ولما سألته عن المنتج قال لي المنتج هو محمد السبكي ، في هذا الوقت لم أكن أعرف السبكي فقمت بسبه".

وأضاف: "السبكي كان قاعد جنب تامر وسمع الشتيمة ومردش لأنه راجل محترم، ومضايقنيش في الفيلم".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» أزمة في عزاء عزت أبو عوف بسبب "سيلفي" محمد إمام
» ماذا قالت آيتن عامر عن مرض ريهام سعيد بعد الخلافات بينهما؟
» حكاية العجوزين الذين قتلهما صاحب "المفتاح"
» فنانة شهيرة: طليقي الفنان رفض جميع الوساطات لعودتنا مرة أخرى
» لماذا انفعل عزت أبو عوف على تامر حسني وتفوه بألفاظ خارجة؟
» شاهد .. ابنتا عماد متعب رفقة محمد صلاح بفندق المنتخب
» انفجار ضخم يهز حي الانطلاقة غربي العاصمة تونس
» جرحى في هجوم جديد لميليشيا الحوثي على مطار أبها
» هذا هو السبب الحقيقى لنمو الاقتصاد المصري
» الملك سلمان يصدر 4 أوامر ملكية عاجلة
» بالفيديو. لهذا السبب تزداد نسبة الرطوبة في الجو

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:19

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»