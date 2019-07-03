» طرح تذاكر مباريات دور الـ16 بأمم أفريقيا

03 يوليه 2019 - 12:50 م

أعلنت شركة "تذكرتي" عن طرح تذاكر مباريات دور الستة عشر ودور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بالإضافة إلى تذاكر الأدوار النهائية، نصف النهائى والنهائي، دفعة واحدة، استجابة للإقبال الكبير من الجماهير على حجز تذاكر المباريات.

وتحددت ملامح دور الستة عشر بعدما أسدل الستار على دور المجموعات مساء أمس الثلاثاء.

فيما يلي مواجهات دور الستة عشر:

الجمعة 5 يوليو

المغرب – بنين

أوغندا – السنغال

السبت 6 يوليو

نيجيريا – الكاميرون

مصر – جنوب افريقيا

الأحد 7 يوليو

مدغشقر – الكونغو

الجزائر – غينيا

الاثنين 8 يوليو

مالي – كوت ديفوار

غانا – تونس.