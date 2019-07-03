» صورة ابن فنان شهير تبهر الملايين.. تعرف عليه

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أحمد حلمي
أحمد حلمي

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سليم

تامر حسني

أحمد حلمي

صدم الفنان أحمد حلمي متابعيه من رواد التواصل الاجتماعي، بنشر  إحدى الصفحات صورة لابنه، سليم، برفقة الفنان تامر حسني، ما أثار ضحة كبيرة على مواقع التواصل، لاسيما الشبه الكبير بينه وبين ابنه.

ونشرت الصفحة الرسمية لألتراس الفنان تامر حسني صورة جديدة له برفقة الفنان أحمد حلمي مع طفل قيل بأنه إنه سليم، الذي يظهر للمرة الأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار الطفل ضجة كبيرة بين المتابعين الذين أكدوا أنه ابنه سليم، مستندين الى الشبه الكبير مع والده لناحية الملامح والحركات التي علق عليها العديد من الأشخاص وأكدوا أنها تشير إلى أنه كثير الحركة والمقالب الطريفة.

ويواصل " حلمي"  تصوير دوره فى فيلم "خيال المآتة" الذي سيعرض في عيد الأضحى المقبل ويشاركه البطولة خالد الصاوي ومنة شلبي.


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