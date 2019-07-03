تونس تكشف العقل المدبر للهجمات الأخيرة

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متابعات - أمينة عبد العال

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كشفت الداخلية التونسية عن سر خطير وراء الإرهابي القتيل مشيرة إلى أنه العقل المدبر  للهجوميين الأخيرين.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن الإرهابي، أيمن السميري، (23 سنة) الذي قتل مساء أمس الثلاثاء، كان العقل المدبر للهجوميين الأخيرين في البلاد، واللذان أسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 5 آخرين و3 مدنيين، حيث وقعا وسط العاصمة تونس وتبنى تنظيم داعش التفجيرين حينها.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، سفيان الزعق، لفرانس برس الأربعاء، "الإرهابي أيمن السميري له علاقة بالهجوميين الانتحاريين يوم الخميس، وأثبتت التحقيقات أنه العقل المدبر لهاتين العمليتين وهو عنصر ناشط وقيادي خطير".

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت الاثنين، بلاغا دعت خلاله المواطنين إلى الإبلاغ عن الإرهابي عند مشاهدته أو الحصول على أي معلومات تخصه، لعلاقته بالتفجيرين الأخيرين، اللذين وقعا الخميس الماضي وسط العاصمة تونس.

ووقع التفجيران بعد ساعات على تعرّض محطة الإرسال بجبل عرباطة بولاية قفصة جنوب غربي تونس، إلى هجوم إرهابي نفّذته مجموعة مسلّحة، دون تسجيل أيّ أضرار ماديّة أو بشرية.


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