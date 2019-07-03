يصلي دون اغتسال لـ5 سنوات فهل يعيد الصلوات؟.. جمعة يرد

03 يوليه 2019 - 01:20 م

وجه شخص، سؤالاً إلى الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، قائلا: "إنه يصلي لمدة 5 سنوات دون أن يغتسل من الجنابة.



وأضاف المتصل في سؤاله أنه علي علم بوجوب الاغتسال، لكنه أصبح لا يغتسل بحكم العادة، فعل عليه أن يقضي تلك الصلاة؟".



ومن ناحيته، أكد "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية المذاعة عبر صفحته على "اليوتيوب"، أن كل المذاهب أوجبت قضاء الصلاة، مضيفًا أن هذا الشخص أجرم في حق نفسه.

