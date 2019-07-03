  • الأربعاء 03 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:44 م
بحث متقدم
مقبرة جماعية

ما علاقة داعش.. العثور على المئات في مقبرة جماعية جديدة

الداخلية التونيسية

تونس تكشف العقل المدبر للهجمات الأخيرة

الدكتور علي جمعة

يصلي دون اغتسال لـ5 سنوات فهل يعيد الصلوات؟.. جمعة يرد

مرسي

الزمر: قيادات الإخوان مستعدون لهذا الأمر

كيفن كوستنر والاميرة ديانا

سر خطير عن الأميرة "ديانا"

صورة الخبر

تفاصيل مثيرة عن العلامة "ابن عثيمين".. أخطرها هذا الأمر

أحمد الشيخ

الأهلى يصدم "الشيخ" مجددًا

نتياهو وترامب

بموافقة ترامب.. تفاصيل عملية إسرائيلية خطيرة في إيران

بلقيس

مجددًا.. معركة بين "السعيد".. وبلقيس.. والسبب "ناموسة"

المالية

تعرف على قواعد صرف «العلاوة والحافز» للعاملين بالدولة

في سوريا..

ما علاقة داعش.. العثور على المئات في مقبرة جماعية جديدة

عرب وعالم

مقبرة جماعية
مقبرة جماعية

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

تفاصيل صادمة فى قتل مهندس وزوجته بالزيتون

#

بالفيديو.. العثور على 3500 جثة في مقبرة جماعية بسوريا

#

شاهد.. مجاهد: كانت هتحصل مصيبة ولازم نعتذر

#

"البشير" يدعو إلى تعاون أمني مع مصر

عثر الأمن على  200 جثة بمقبرة جماعية جديدة في مدينة الرقة.

ووجد الفريق المحلي المتخصص في شمال سوريا على 200 جثة على الأقل، يُعتقد أن بينهم ضحايا لتنظيم داعش، داخل مقبرة جماعية جديدة في مدينة الرقة، وفقا لما قال مسئول محلي لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء.

وأوضح ياسر الخميس، مسئول فريق الاستجابة الأولية في الرقة، "تضم المقبرة عشرات الحفر وفي كل منها خمس جثث".

وتم العثور على  جثث خمسة أشخاص بزي برتقالي، وهو ما كان التنظيم يجبر رهائنه على ارتدائه.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان العثور على العدد ذاته من الجثث داخل هذه المقبرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مطار بسعة 140 ملعب كرة قدم.. في هذه الدولة
» ابنة فنانة شهيرة تثير سخط متابعيها بـ"المايوه"
» طالبات يشكين صعوبة اختبار "الهندسة الفراغية"
» طرح تذاكر مباريات دور الـ16 بأمم أفريقيا
» صورة ابن فنان شهير تبهر الملايين.. تعرف عليه
» تطورات جديدة فى الوساطة الإثيوبية لحل أزمة السودان
» نهاية صادمة لنجمة منتخب "سويسرا"
» شاهد.. تشييع جثمان نجل حاكم الشارقة
» أطباء يزيلون فيروس الإيدز من جينات حيّة
» "جنش" يطير لألمانيا لإجراء عملية جراحية بـ"أكيليس"
» إطلالة غريبة لـ فيفي عبده بعد سرقتها

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:19

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»