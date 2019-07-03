ما علاقة داعش.. العثور على المئات في مقبرة جماعية جديدة

03 يوليه 2019 - 01:23 م

عثر الأمن على 200 جثة بمقبرة جماعية جديدة في مدينة الرقة.

ووجد الفريق المحلي المتخصص في شمال سوريا على 200 جثة على الأقل، يُعتقد أن بينهم ضحايا لتنظيم داعش، داخل مقبرة جماعية جديدة في مدينة الرقة، وفقا لما قال مسئول محلي لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء.

وأوضح ياسر الخميس، مسئول فريق الاستجابة الأولية في الرقة، "تضم المقبرة عشرات الحفر وفي كل منها خمس جثث".

وتم العثور على جثث خمسة أشخاص بزي برتقالي، وهو ما كان التنظيم يجبر رهائنه على ارتدائه.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان العثور على العدد ذاته من الجثث داخل هذه المقبرة.