هدية جديدة من الملك سلمان لدولة افريقية.. تعرف عليها

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هدية

باركينو فاسو

استكمالا لدور المملكة المميز في المنطقة وخارجها، سلم فريق مركز الملك سلمان، للإغاثة والأعمال الإنسانية، 50 طنا من التمور هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية بوركينا فاسو.

حضر التسليم وزيرة المرأة والعمل الإنساني البوركينية هيلين ماريشال البودو، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو الدكتور وليد بن عبدالرحمن الحمودي، ووفد من وزارة المالية السعودية، وفريق المركز.

وأشادت وزيرة المرأة البوركينية في تصريح صحفي بأعمال المركز موجهة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - فيما يبذلونه تجاه العمل الإنساني وإيصال المساعدات لبلادها ، منوهة بالعلاقات المتميزة والوطيدة التي تجمع المملكة بجمهورية بوركينا فاسو.

وعبر السفير وليد الحمودي من جانبه عن شكره الجزيل للجهود الإنسانية التي يضطلع بها مركز الملك سلمان للإغاثة التي وصلت إلى أنحاء العالم كافة .

وتأتي هذه المساعدات ضمن البرامج الغذائية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعوب والدول في كافة أصقاع العالم.

يذكر أن مجلس الوزراء  السعودي، كان قد أعلن عن تبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ عشرة ملايين ريال، وولي العهد بمبلغ خمسة ملايين، ووزير الداخلية بمبلغ مليونين، لخدمة "فُرجت" في مرحلتها الثانية تجسيداً للاهتمام الدائم والحرص على لم شمل السجناء وعائلاتهم، وتلمس احتياجاتهم وتفريج كربهم.


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