الإفراج عن علا القرضاوي

أعرب نجل القرضاوي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، عن سعادته عبر حسابه الرسمي على "توتير"، بعد أن تم الإفراج عن شقيقته علا القرضاوي، ولكن زوجها ما زال قيد الاعتقال .

وكتب "عبد الرحمن" في تغريدته، اليوم الأربعاء: "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا... الإفراج عن أختي الغالية #علا_القرضاوي بتدابير احترازية بعد عامين من السجن.. نسأل الله أن يتم نعمته بالإفراج عن زوجها الحبيب #حسام_خلف (حيث تعذر حضوره لجلسة اليوم)، وفق قوله.

من جانبه، علق نجل أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، على حسابه على "فيس بوك"، عقب تداول الأخبار عن الإفراج علا القرضاوي، قائًلا: "محكمة الجنايات تقرر إخلاء سبيل علا القرضاوي بتدابير احترازية بعد مرور عامين من الحبس الاحتياطي، وتأجيل جلسة تجديد زوجها المهندس حسام خلف لتعذر حضوره أمنيًا"، ولم يتسنّ لـ"المصريون" التأكد من صحة الخبر.



وكانت الأجهزة الأمنية في مصر قد ألقت القبض على ابنة القرضاوي وزوجها، عام 2017 على ذمة التحقيق، بتهمة الانضمام لـ"جماعة إرهابية".