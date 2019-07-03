تعرف على سعر الصورة السيلفى مع "سيلفستر ستالون"

03 يوليه 2019 - 02:37 م

حدد سيلفستر ستالون "ثمن خيالي" مقابل التقاط صورة "سيلفي" معه.

وتلقى نجم أفلام الحركة الأمريكي، سيلفستر ستالون، هجومًا من جانب معجبيه، وذلك بعد الإعلان عن ثمن التقاط صورة "سيلفي" معه في إحدى المناسبات المقامة في بريطانيا.

ويتطلب من أجل التقاط صورة "سيلفي" مع ستالون، دفع مبلغ 1000 دولار، وذلك في حفل عشاء سيحضره نجم هوليوود الشهير، لإلقاء "قصص لا توصف" عنه، وللترويج لأحدث أفلامه، وهو الجزء الخامس من سلسلة أفلام "رامبو"، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وسيشهد الحدث، المقام في مانشستر ولندن وبرمنغهام، خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، الذي يحمل عنوان "أمسية مع سيلفستر ستالون"، مقابلة مباشرة معه على الهواء، وعشاء من 3 أطباق، وطرح نماذج دعائية من أفلامه، وأخيرا مزاد لبيع تذكارات موقعة.

وطرح منظمو الأمسية، حزم متنوعة للجمهور، من أجل المشاركة فيها، والتي تبدأ من 160 دولارا، ولكن تصل إلى 1081 دولارا، والتي تشمل التقاط صورة "سيلفي" مع سيلفستر ستالون.

وفور انتشار أسعار الأمسية، هاجم معجبو سيلفستر ستالون الممثل البالغ من العمر 72 عاما، واعتبروا أن السعر مبالغا فيه من أجل التقاط صورة تذكارية معه، إذ كتب أحدهم أنه سيضطر لبيع كليته من أجل حضور الأمسية، فيما قال آخر أنه موافق على دفع 500 دولار، ولكن مقابل الخروج مع ستالون في المساء وتناول البيرة معه.

ودافعت الشركة المنظمة عن أسعارها، بالتأكيد لكل المنتقدين، أن إحضار نجوم صف أول إلى بريطانيا ليس بالأمر السهل، كما أنهم ملتزمين بإحضار 150 مدعوا فقط، وهو ما يبرر أن "التفرد يفرض هذا السعر".

وأضافوا أنه أنه سبق لهم وأن دعوا نجم هوليوود، أرنولد شوارزنغر، في أمسية مماثلة، وكان سعر التقاط صورة معه 1000 دولار، بينما كان سعر الصورة مع الممثل ميل غيبسون 828 دولارا.