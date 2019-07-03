صور مبكية أثناء دفن نجل حاكم الشارقة

متابعات-علا خطاب
رصدت عدسات المصورين لحظة مؤثرة أثناء دفن الشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة بالإمارات لنجله المرحوم، خالد، اليوم الأربعاء بعد جنازة مهيبة.
وأظهرت الصورة انحناء الشيخ ”القاسمي” ليلقي نظرة الوداع على نجله – رحمه الله – بعد أن ذهب لمثواه الأخير بمقبرة “الجبيل ” .
وكانت جموع غفيرة قد شيعت جنازة المرحوم، بعد إقامة صلاة الجنازة بمسجد الملك فيصل بالشارقة، وسط تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لمواساة الشيخ سلطان القاسمي.
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