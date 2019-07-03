الاعتداء على القنصلية المصرية في الكويت وتهديد بتفجيرها

تفقد طارق القوني، السفير المصري في الكويت، مبنى القنصلية بمنطقة السلام صباح اليوم، عقب واقعة تعدي أحد الأشخاص على القنصلية، وإطلاقه تهديدات بتفجيرها، بحسب موقع صحيفة "القبس" الكويتية.

وأكد القوني أنه تمت السيطرة على الوضع من جانب أفراد الأمن بالقنصلية، حيث تبين أن الشخص المعتدي لم يكن يحمل معه سوى سلاح أبيض، ولم يعثر بحوزته على أوراق ثبوتية تدل على هويته.

وأشار السفير المصري لدى الكويت إلى أنه تم تسليم المعتدي للشرطة الكويتية، لمتابعة الإجراءات ضده والتحقيق معه لمعرفة دوافع ما قام به.

وتابع القوني، بأنه أجرى اتصالًا بالسفير ضاري العجران مساعد وزير الخارجية الكويتية لشئون المراسم في هذا الشأن، وأكد العجران على اتخاذ السلطات الكويتية الإجراءات اللازم تجاه الواقعة وتوفير الحماية اللازمة لمقر القنصلية.