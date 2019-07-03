تسوية القضية الفلسطينية يحقق التعايش بين شعوب المنطقة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيناتور "ليندسي جراهام" رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي والوفد المرافق له.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: إن اللقاء تطرق إلى الجهود الجارية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وأشار الرئيس إلى أن جهود تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن تتم وفق ثوابت المرجعيات الدولية وحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام، مؤكدًا دعم مصر لمختلف الجهود الرامية لتنشيط عملية السلام واستئناف المفاوضات على هذا الأساس، وعلى نحو يضمن حقوق وآمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الرئيس أن تسوية القضية الفلسطينية سيغير الواقع الحالي بالمنطقة ويفتح آفاقًا لمرحلة جديدة من الأمن والتقدم والتعايش السلمي لجميع شعوب المنطقة.

وأعرب السيناتور "جراهام" عن تقديره لدور مصر المحوري في التصدي لخطر الإرهاب، ومكافحة الفكر المتطرف، ونشر ثقافة التسامح الديني وقبول الآخر والتعايش السلمي، وهو الأمر الذي تجسد جلياً في مصر خلال السنوات الماضية من خلال ممارسات فعلية تنفيذية على أرض الواقع، وفقًا لـ"بوابة الأهرام".