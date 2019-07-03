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منة فضالي تثير الجدل بفستان «فاضح»

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منة فضالي
منة فضالي

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فنانة

منة فضالي

فستان فاضحة مثير

أثارت الفنانة منة فضالي، حالة من الجدل والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعينها على صفحتها بسبب نشرها صورًا لها بفستان مكشوف الصدر وقصير وصفه النشطاء بـ«الفاضح».

وكتبت منة فضالي تعليقًا على صورها :« لدينا حياة في داخلنا مختلفة تماما عن الحياة التي يراها الآخرون».

وما لفت انتباه النشطاء أيضًا، وجهها الذي بدا عليه الإحمرار الشديد نظرًا لتعرضها للشمس والبحر، والذي أظهرها بشكل غريب، وعلق أحد المتابعين لها قائلًا :" اول حاجه جات في بالي شرين في ميدو مشاكل لما التلفزيون فرقع في وشها"، بينما قال آخر ": معقول دي منه منه ازاي لا مؤاخذه"، فيما قال آخر ساخرًا ":انتي طالعه من انفجار ولا ايه".







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