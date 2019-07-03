مفاجأة..«تريزيجيه» يطيح بـ«صلاح» في إحصائية عالمية

اختار موقع "هوسكورد" العالمى المتخصص في إحصائيات كرة القدم، محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر ونادي قاسم باشا التركي ضمن قائمة أفضل 5 لاعبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر، وذلك عقب نهاية منافسات الدور الأول.

واحتل محمود تريزيجيه المركز الرابع في قائمة أفضل لاعبي مسابقة كأس الأمم الأفريقية بعدما حصل على 7.84 – 10 في التقييم الذي أعده موقع "هوسكورد" عن مستويات لاعبي المنتخبات الـ24 المشاركين في البطولة.

ويعد محمود تريزيجيه اللاعب العربي الوحيد الذي تواجد ضمن قائمة أفضل 5 لاعبين في النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، فيما تصدر القائمة إسماعيلا سار لاعب منتخب السنغال.

وجاء كينيث أوميريو مدافع منتخب نيجيريا في المركز الثاني يليه ديادى ساماسيكو لاعب وسط منتخب مالي في المركز الثالث ثم محمود تريزيجيه في المركز الرابع، وجوردان أيو مهاجم منتخب غانا في المركز الخامس.

وتصدر محمود تريزيجيه، نجم نادي قاسم باشا التركي، قائمة أفضل لاعبي منتخب مصر عقب نهاية مشوار "الفراعنة" في دور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر، وحصل على 7.85 – 10 في التقييم الذي أعده موقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم عن مستويات لاعبي منتخب مصر في الدور الأول بالمونديال الأفريقي.