نقل فنان شهير للعناية المركزة في حالة خطرة

03 يوليه 2019 - 05:28 م

يرقد الفنّان السعودي طلال سلامة، في العناية المركّزة، إثر تعرّضه لوعكة صحيّة، أجبرته على الدّخول لمستشفى الملك فهد العسكريّ بجدّة.

ووفقاً لمصادر حسب صحف محلية، فإنّ سلامة يمكن أنْ يخرج اليوم الأربعاء، إلى قسم الملاحظة العاديّة، على أنْ يكون متواجدًا بالمستشفى، حتى تتحسّن حالته الصّحيّة، ويعود لممارسة حياته بالشّكل الطّبيعيّ ، وفقاً لموقع فوشيا .

وتداول رواد مواقع التواصل صورًا له مطالبين بالدعاء له، وأن يعافيه الله ويعود لأهله سالمًا.

وكان الفنان السعودي طلال سلامة، فقد نجله قبل عدة أشهر ويُدعى ”أحمد”، عن عمر يناهز 16 عامًا، إثر حادث قبل 8 سنوات، أسكنه المستشفى حتى غيّبه الموت.

وفجع الوسط الإعلامي العربي، بنبأ وفاة نجل سلامة الأصغر، وهو في مقتبل العمر، موجهين الدعوات بأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.







