هجوم إخواني على «يوسف جو» بسبب تعاطفه مع «ريهام سعيد»

في تغريدة مفاجئة، طالب الإعلامي الساخر يوسف حسين الشهير بـ"جو" جمهوره بالدعاء للإعلامية المصرية ريهام سعيد، والتي هاجمها مؤيدو الإخوان بسبب مهاجمتها للمتعاطفين مع وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي، كما نال المذيع الساخر بعض الهجوم عليهمن مؤيدي الإخوان لتعاطفه معها.

وكتب "جو" في تغريدة له على موقع "تويتر": "قد نختلف في الأراء والمبادئ والسياسة .. ولكن للموت والمرض هيبة تسقط معهم كل الخلافات .. دعواتكم ربنا يخفف عن ريهام سعيد مرضها .. ويشفيها هي وكل مريض يارب".

وقوبلت تغريدة "جو" بردود أفعال متباينة فبينما أيده البعض معربين عن روحه الطاهرة التي لم تبدِ الشماتة، حيث قال ناشط يدعى "بيشو": "الله يشفيها .. رغم اني ما احبها"، وقالت صاحب حساب يدعى "ميس مريم": "ايه القلب الطيب ده انا هعيط والله"، وعلقت أخرى تدعى "هبه": "والله انت قلبك كبير".

فيما استنكر عدد كبير من متابعيه تعاطفه مع "ريهام" ولم يخفوا شماتتهم في مرضها حيث قال ناشط يدعى "ياسر الشريف": " من اللحظة التي انحازت فيها للنظام أصبحت تمثّل وتسجد قيمها الأخلاقية من خلال عملها، بمعنى آخر أصبحت مسخًا بشريا.. الرحمة قيمة مهمة وعظيمة، لكن العدل أهم وأعظم وأولى.. وربنا ينتقم منها في الدنيا".

وعلق آخر يدعى "عماد الموجي" على تغريدة الإعلامي الساخر قائلًا: "طب سؤال اذا قدر. لها، الله الشفاء وعادت مثلما كانت هي و، غيرها كاحمد موسي، هندعيلهم ايضا، ولا هنحتسب عليهم ونفوض الامر لله".

وعلق آخر يدعى "الباسط" قائلا: "اعتقد ان طلبك فيه مثالية غير واقعية ودعوة ليست حقيقية,نعم بامكانك ان تختلف في الاراء والمبادئ السياسية, لكن ليس التحريض على القتل وتبرير القتل عندها هذه ليست اراء بل جرائم,في اعتقادي في اعماقك انت نفسك لست مقتنعا ,انظر فقط في عيون الثكالى والغلابة والاطفال المكلومين ثم تكلم".

وكانت "ريهام" قد استنكرت في برنامجها بعد وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، من التعاطف معه، مؤكدة في الوقت ذاته عدم شماتتها في وفاته.

وكانت رانيا عمرو شقيقة الإعلامية ريهام سعيد، قد أكدت أن ريهام سعيد مصابة بميكروب شديد في الأنف من الداخل والقلق من أن يصل إلى العين والمخ، مشيرة إلى أنها خضعت لعملية جراحية وتتلقى علاجا مكثفا، وإذا لم يكن هناك تحسن ستسافر للعلاج في الخارج.