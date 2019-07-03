جلسة تصوير لابنة محمد الغيطي بفستان مثير

03 يوليه 2019 - 06:47 م

نشرت الفنانة الشابة مي الغيطي، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير تم إجراؤها لصالح غلاف إحدى المجلات.

تألقت مي الغيطى في جلسة التصوير الجديدة بفستان قصير مكشوف ومثير باللون الأبيض، ويإخذ ستايل كتف وكتف، وتميز بالقماش السادة واللون الأبيض السادة.

واعتمدت علي المكياج الصاخب الذي يبرز ملامحها المصرية الجميلة، من ناحية أخرى اعتمدت علي الاكسسوارات التي يغلب عليها شكل النحاس.

يذكر أن مي الغيطي شاركت في موسم رمضان الماضي، بمسلسل "مملكة الغجر"، بجانب حورية فرغلي وفيفي عبده، وتأليف محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد.









