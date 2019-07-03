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أردوغان مجددًا: العالم أكبر من هذه الدول الخمسة

عرب وعالم

أردوغان
أردوغان

خالد الشرقاوي - متابعات

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا تهدف، بحلول 2023، إلى زيادة عدد الطلاب الدوليين فيها إلى 200 ألف.

وأضاف أردوغان، في كلمة ألقاها في حفل تخريج الدورة الثامنة من الطلاب الدوليين في العاصمة أنقرة، أن الطلاب الأجانب الذين أتموا دراستهم، سيكونون ممثلين لتركيا عند العودة إلى بلادهم.

وأشار إلى أن الوقت حان الآن لتعزيز البنية التحتية، وتحسين جودة التعليم في تركيا.

ولفت إلى أن بلاده، ومن خلال مؤسسة المعارف الوقفية، أسست جامعتين و269 مدرسة و35 سكنًا طلابيًا خارج البلاد، وأن العديد من المنظمات غير الحكومية تقوم ببذل جهودٍ مماثلة في الداخل والخارج.

وشدد أردوغان على ضرورة العمل المشترك دون كلل أو ملل، حتى إرساء نظام عالمي يسود فيه الضمير والأخلاق والرحمة والعدالة.

وأضاف: "اليوم تركيا تؤكد بكل شجاعة على حقيقة مفادها أن العالم أكبر من 5 (الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن)، وهذا يرجع إلى الثقة بالإصلاحات التي قمنا بتنفيذها".

ونوه إلى أن المنظمات الإرهابية الدموية مثل "غولن" و"بي كا كا" و"داعش" و"النازيين الجدد"، لن تنجح في جر العالم الإسلامي إلى فخ الإرهاب، لأن جميع ما سبق من المنظمات الإرهابية هي وجوه مختلفة لعملة واحدة.

ولفت أردوغان إلى وجود 80 جامعة من أصل 800 جامعة في اليابان للفتيات والسيدات، وأن تركيا بحاجة لمثل هذا النموذج، وأنه طلب من رئيس مؤسسة التعليم العالي في تركيا إعداد مشروع بهذا الخصوص.


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