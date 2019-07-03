» "الإفتاء" تعلن استطلاع هلال ذي الحجة

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دار الإفتاء
دار الإفتاء

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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أعلنت دار الإفتاء المصرية استطلاع رؤية هلالَ شهرِ ذي القعدة لعام 1440 هجرية، بعد غروب شمس اليوم الأربعاء 29 شوال، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقالت الإفتاء، في بيان: "تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ذي القعدة لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا".

وأعلنت الدار، أن الخميس 4 يوليو 2019 هو أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1440 هجرية.

من جانبه هنأ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة هذه الذكرى الكريمة، وتمنى له دوام الصحة والعافية.

كما هنأ الشعب المصري الكريم، وجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها والمسلمين في كُلِّ مكان، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يُعيدَه على مصرَ وعليهم جميعًا، باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام.



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