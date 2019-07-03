لليوم الثاني..تركيا تعتقل عددًا من المصريين

ضبط الجيش التركي، 176 مهاجرًا غير نظامي، شمال غربي البلاد، خلال استعدادهم للعبور إلى الأراضي اليونانية بطريقة غير نظامية.

ووفقا لوكالة أنباء "الأناضول"، ضبطت قوات اللواء 54 في ولاية أدرنة، شمال غربي تركيا، 176 مهاجرًا غير نظامي، خلال استعدادهم للعبور إلى الأراضي اليونانية بطريقة غير نظامية.

وأضافت المعلومات أن المهاجرين من الجنسيات الأفغانية والفلسطينية والمغربية والمصرية والعراقية والسورية، وتم تسليمهم إلى مديرية إدارة الهجرة في أدرنة لاتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.