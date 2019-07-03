  • الأربعاء 03 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر10:02 م
بحث متقدم
أرشيفية

لم يعد صديقًا للفلاح.. حملة موسعة للقضاء على «أبو قردان»

"التأمين الصحي يسبب خلافًا جديدًا بين الأطباء والصحة

التأمين الصحي الجديد.. لا مريض بعد اليوم

أرشيفية

«الإخوان» تنتظر رد الدولة على مبادرة جديدة

تركيا

لليوم الثاني..تركيا تعتقل عددًا من المصريين

سلطان القاسمي

تحقيق بريطاني في وفاة نجل حاكم الشارقة

منى فاروق وشيما الحاج

قرار جديد من المحكمة بشأن منى فاروق وشيما الحاج

المتحف المصري

قرار غير مسبوق..«الآثار» ترفع الحظر عن التصوير بالمتاحف

يوسف حسين وريهام سعيد

هجوم إخواني على «يوسف جو» بسبب تعاطفه مع «ريهام سعيد»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

عبدالفتاح البرهان

الإفراج الفوري عن 235 معتقلًا بالسودان

تحقيق بريطاني في وفاة نجل حاكم الشارقة

عرب وعالم

سلطان القاسمي
سلطان القاسمي

وكالات ـ محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

صور مبكية أثناء دفن نجل حاكم الشارقة

#

شاهد.. تشييع جثمان نجل حاكم الشارقة

#

شيخ الأزهر يعزي حاكم الشارقة في وفاة نجله

#

وفاة نجل حاكم الشارقة وتنكيس الأعلام

تحقق شرطة العاصمة البريطانية، لندن، في وفاة الشيخ خالد القاسمي، نجل حاكم الشارقة، إذ لا تزال ملابسات الحادث غير واضحة.

وأعلن ديوان حاكم الشارقة وفاة خالد (39 عاما) يوم الاثنين في لندن، ولم تعلن رسميا أسباب الوفاة، حيث لم يبد

فحص الطب الشرعي نتيجة حاسمة.

ودفن جثمان خالد القاسمي في وقت سابق اليوم الأربعاء، وهو ما يعني أنه من غير المحتمل إجراء فحص آخر.

واشتهر خالد بعمله في مجال تصميم الأزياء العالمية، وقد أسس شركة في هذا المجال عرفت باسم "بيت أزياء قاسمي".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «عباس» يعلن فشل مؤتمر البحرين نتيجة المقاطعة الفلسطينية
» الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع للتحالف
» أول تعليق من قوات «حفتر» على قصف مركز المهاجرين بطرابلس
» "الإفتاء" تعلن استطلاع هلال ذي الحجة
» أردوغان مجددًا: العالم أكبر من هذه الدول الخمسة
» مصر والأردن توقعان 8 مذكرات تفاهم
» مصر تستنكر بيع قطع أثرية مصرية في بريطانيا
» خلل فني يصيب "فيس بوك وإنستجرام وواتساب"
» قريبًا.. الولايات المتحدة تعلن الخطوات التالية لـ"صفقة القرن"
» «الأرصاد»: رطوبة مرتفعة ورياح مثيرة للأتربة غدًا
» البورصة تخسر 400 مليون جنيه

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:19 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»