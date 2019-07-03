ريهام سعيد لجمهورها: "كما تدين تدان"

وجهت الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا"، رسالة غريبة لمتابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشرت سعيد فيديو وعلقت عليه قائلة: "إفعل ما شئت فكما تدين تدان.. إقبلونا كما نحن، أو اتركونا كما نحن، فلا أنتم تملكون حق تعديلنا، ولا نحن نملك رغبة التبرير".

وختمت تعليقها: "إفعل ما شئت فكما تدين تدان".

كانت الصفحة الرسمية لبرنامج ريهام سعيد "صبايا"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كشفت تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لها بعد إعلان إصابتها ببكتيريا في الوجه، مشيرة الى ان

ريهام أصيبت بميكروب في وجهها، وأكد الأطباء أن الخطر ما زال قائما عليها، ويحاولون القضاء على الميكروب".