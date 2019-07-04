» فنانة شهيرة تشتم إعلامية: انتي ناموسة

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فجر السعيد

واصلت المطربة الإماراتية بلقيس فتحي هجومها على الإعلامية الكويتية فجر السعيد بسبب حديث الأخيرة بشكل غير لائق عنها وعن والدها المطرب أحمد فتحي.

البداية مع سخرية "فجر" من الدعوى القضائية التي رفعتها "بلقيس" ضدها بسبب حديثها عن والدها في برنامجها "هنا الكويت".

وردت "بلقيس" قائلة: "عبر حسابها الرسمي على موقع Twitter لم تذكر فيها اسم فجر السعيد بشكل مباشر جاء فيها "ناموسة ما تستحي قرصتني وجت بتهرب طلعت ثقيلة من كثر ما شفطت، صفقتها بيدي فشقيتها شق وماتت الله يرحمها الزبدة غسلت يدي بالصابون وحاليا احتسي القهوة هي اللي بدت".

و ردت فجر على التغريدة قائلة: "حجيه مساج الله بالخير .. لايكون أنا المقصوده بالتغريده ؟!! معاچ لي الأحد الجاي اذا ما وضحتي لمتابعينج إن آنا المقصود سأضطر آسفه لرفع قضيه ضدچ.. معاج لي الأحد تقدرين تنفين انچ تقصديني .. واتمنى تكونين شجاعه وتردين .. اي او لا وشكرا".

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