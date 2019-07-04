"محدش يقولي لا" .. مريهان تكشف الرسائل السرية لـ"وردة"

04 يوليه 2019 - 07:31 ص

واصلت مريهان كلير - العارضة المصرية المقيمة بدبي - لهجتها الناقدة لعمرو وردة - لاعب منتخب مصر - لكنها انتقلت للهجوم على النجم المصري محمد صلاح.



وقالت "مريهان" في حوار مع موقع "ذا ناشونال" الإماراتي الناطق بالإنجليزية: "تعرضت لتهديدات ولغة غير لائقة عبر حسابي بانستجرام من بعض الناس بعدما تحدثت عن أزمتي مع عمرو وردة".



وأضافت: "لا يمكن التغاضي عن تلك اللغة السيئة .. وأبلغت شرطة دبي بالتهديدات التي تلقيتها".



وأردفت: "البعض عاملني بشكل سيء وتصور أنني أريد تدمير مستقبل عمرو وردة وهذا غير صحيح".



و روت قصتها مع "وردة" قائلة: "علق عمرو وردة على صورتي داخل الجيم وعندما تجاهلته وجدته يقول أنتي ماتعرفيش أنا مين، وماحدش يقولي لا، وبدأ بعدها بإرسال كلمات غير مقبولة في الإمارات".



وتابعت: "أما عن موقف صلاح من القضية فكنت أريد منه الترفع عن الأمر .. هو لاعب عظيم لكني أختلف معه في مسألة قوله إنه لا يجب معاقبة وردة على الأمر".



واستدركت: "أتفهم وجود جانب إنساني في الأمر من كون صلاح و وردة زملاء وأن صلاح أراد أن يدعم زميله لكن كان من المفترض أن يحدث هذا سرا".



وفي حوار آخر لموقع "الرؤية" الإماراتي، قالت: إنها لم تتهم اللاعب عمرو وردة أنه قام بالتحرش بها، ولكن القضية في الأساس سب وقذف وتشهير، موضحة أن هناك خطأ لدى العديد من الأشخاص بالنظر إليها بأنها تحاول منع وردة من اللعب، ولكن قضيتها مختلفة أن هناك سلوك خطأ لذا يجب أن يتوقف لأن الأمر لم يحدث معها فقط.

