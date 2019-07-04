» فنانة شهيرة لزوجها الفنان: لو العصمة بايدي كنت طلقتك

كشفت الفنانة سارة نخلة آخر تطورات دعوى الطلاق للضرر التي رفعتها ضد زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود.





وقالت سارة نخلة في صحفية: "إنها لم تحصل على الطلاق حتى الآن، وتنتظر قضية الطلاق التي رفعتها منذ أشهر" حسب "مصراوي".





وأضافت: "انا أثق في القضاء المصري ثقة كبيرة جدا، وأنتظر حكم المحكمة، مشيرة أن المحامي الخاص بها طلب منها عدم الإدلاء بأي تصريحات تخص القضية حتى صدور حكم المحكمة.





ونفت سارة أن يكون هناك أي صلح بينها وبين زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود، أو أنها ستتنازل عن القضية".





وأكدت سارة أنها لن تتنازل عن الطلاق أبدأ، قائلة: "لو العصمة بإيدي كنت طلقته من بدري".



