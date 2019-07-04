5 أندية أوروبية تلاحق نجم «الفراعنة»

04 يوليه 2019 - 09:49 ص

بعدما ظهر بشكل رائع خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، أصبح مطلب للعديد من الأندية الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فبدأ فريق إيفرتون الانجليزي، مفاوضات قوية للتعاقد مع محمود تريزيجيه صانع ألعاب "الفراعنة"، بعد ظهوره بمستوى مميز بالبطولة، وفقًا لما أكده موقع "ليفربول إيكو".

ويعد فريق واتفورد من الأندية الإنجليزية التي ترغب في ضم تريزيجيه، بالإضافة لنادي أستون فيلا الإنجليزي الصاعد حديثًا للبريميرليج.

ودخل فريق جالطة سراي في مفاوضات قوية مع تريزيجيه لضمه لصفوف الفريق بدءا من الموسم المقبل.

وكان فريق ليون الفرنسي قد أعلن عن رغبته في التعاقد مع النجم المصري في الفترة الماضية.