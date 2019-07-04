» موقف محرج لـ"راموس" بشواطئ الغردقة بسبب "صلاح"

04 يوليه 2019 - 10:54 ص

تعرض اللاعب الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، لموقف محرج لدى وصوله لمطار الغردقة لقضاء إجازته، بسبب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

فردد عدد من المصريين، هتاف "مو صلاح" الذي يشتهر به جمهور ليفربول تشجيعًا للفرعون المصري.

ووصل "راموس" إلى مطار الغردقة الدولي، في رحلة عائلية لمدة 5 أيام برفقة زوجته وأبنائه في ضيافة أحد رجال الأعمال المصريين.

وشهد المنتجع السياحي المصري الذي سيقيم فيه راموس بالغردقة، تعليق العديد من الصور الضخمة لقائد ريال مدريد وعائلته ترحيبًا بهم.