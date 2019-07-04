» بـ"الكاش مايوه".. فنانات يتنافسن على أجرأ إطلالة

تنافست العديد من النجمات على مواكبة أحدث صيحات الموضة والظهور بمجموعة مختلفة ومتنوعة من الإطلالات الصيفية كالهوت الشورت والكاش المايوه وغيرها من التصميمات الصيفية التى سيطر عليها طابع الجرأة.

خطفت ريهام حجاج، الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت هوت شورت جينز ونسقت معه سترة قطنية كحلى، وانتعلت حذاء رياضيا مسطح ملون، ما منحها إطلالة عصرية أنيقة، فيما أكملت إطلالتها بنظارة شمس سوداء مميزة.

تألقت سلمى أبو ضيف بإطلالة جريئة ومثيرة، مرتدية فستانًا باللون "البيبي بلو"، مكشوفًا من منطقة الصدر، وذا فتحة أمامية من منطقة الساق مرتدية من أسفله مايوه أزرق.

ظهرت دوللي شاهين بكاش مايوه على شكل الشبكة فوق المايوه، وارتدت دوللي قبعة وبها فيونكة باللون الفوشيا كما اعتادت دواللي بالظهور والتقاط الصور وهي حافية وأسدلت شعرها الطويل على كتفيها.

أطلت لقاء الخميسى بهوت شورت و نسقت معها سترة قطنية بيضاء بسيطة، كما انتعلت حذاء رياضيًا باللون الأبيض.

ظهرت فيفى عبده بالكاش مايوه المشجر الستان مع نظارة الشمس سوداء على إحدى الشواطئ.

لفتت شذى حسون الأنظار حول إطلالتها حيث ارتدت هوت شورت بيج ونسقت معه بلوزة باللون الأصفر الهادئ، تميز تصميم البلوزة بصيحة الكتف الواحد، وأكملت شذى إطلالتها بحذاء رياضى مسطح باللون الأبيض،وحقيبة متوسطة الحجم باللون البيج.

تألقت نيرمين الفقى بإطلالة صيفية، حيث ارتدت بنطلونا فضفاضا اتسم ببعض الرسومات من الجانب، ونسقت معه بلوزة سوداء ذات بطن مكشوف والتي صممت بالدانتيل الشفاف وظهرت نيرمين فى الصور حافية القدمين، فيما تزينت بسلسلة رقيقة وجذابة حول رقبتها وخلخال حول قدمها.

بكاش مايوه يصل إلى حدود الركبة، ظهرت منة فضالى حيث تميز التصميم ببعض النقوشات البسيطة ، كما تزينت بأقراط سوداء كبيرة متناسقة مع إطلالتها ما منحها إطلالة مميزة.







