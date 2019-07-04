» مفاجأة.. هذا اسم عزت أبو عوف الحقيقي

عقب رحيل الفنان القدير عزت أبو عوف، الذي هز خبر وفاته الوسط الفني، أعاد جمهور النجم نشر لقاء نادر بينه وبين الراحل الموسيقار عمار الشريعي.

وكشف عمار أثناء تقديمه للحلقة أن "عزت" ليس الاسم الحقيقي لضيفه، مشيرًا إلى أن اسمه الحقيقي هو محمد فأسمه بالكامل هو محمد عزت أحمد شفيق أبو عوف.

يُشار إلى أنّ الفنان عزت أبو عوف رحل في الساعات الأولى من الإثنين عن عمر يناهز الـ 71 عامًا، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة عقب أداء صلاة الظهر، وشهدت الجنازة التي حضرها العديد من الفنانين بكاء شقيقاته ورفقاء رحلة نجاحه