البحوث الفلكية تحسم موعد عيد الأضحي

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قال الدكتور محمد غريب أستاذ الشمس في معهد البحوث الفلكية، إن موعد عيد الأضحى المبارك، يوم 11 أغسطس وذالك حسب الحسابات الفلكية.

وقال غريب في مداخلة هاتفية مع سمر نعيم وحسام الديم مقدمي برنامج "صباح الورد" على قناة ten ، إنّ عيد الأضحى سيكون موحدًا على كل الدول الإسلامية خلاف عيد الفطر، بسبب مدة ظهور الهلال القصيرة، إذ اعتمدت بعض الدول على الحساب الفلكي.

ولفت أستاذ الشمس في معهد البحوث الفلكية، إلى أنّ عيد الأضحى سيكون الأحد 11 أغسطس في كل الدول الإسلامية، موضحا أنّ مصر بانتظار رأي المملكة العربية السعودية في بداية شهر ذي الحجة.

وتابع غريب أنّ إجازة عيد الأضحى ستكون 9 أيام، إذ إنّ الوقفة يوم السبت 10 أغسطس، وقبله الجمعة 9 أغسطس إجازة أسبوعية، ثم الإثنين والثلاثاء والأربعاء إجازة والعودة للعمل الخميس والأغلب يأخذها إجازة سنوية، إذ إنّ ما قبلها إجازة، وبعده الجمعة والسبت إجازة.

وتسبب رؤية هلال شهر شوال وتحديد موعد عيد الفطر، في خلاف بين الرؤية الشرعية والحسابات الفلكية، إذ إنّ الحسابات الفلكية حددت أنّ الثلاثاء 4 يونيو أول أيام عيد الفطر المبارك، وتسببت عدم رؤية الهلال في إعلان دار الإفتاء، أنّ يكون الأربعاء 5 يونيو أول أيام عيد الفطر.

وكان الدكتور محمد غريب الأستاذ في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيزوفيزيقية، أكد في الثالث من يونيو أنّ الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد بشأن تحديد موعد عيد الفطر فلكيا لم تخطئ، مشيرا إلى أنّ هذا النظام متبع في جميع دول العالم.


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