  • الخميس 04 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:39 م
بحث متقدم
ارشيف

فنانة شهيرة توبخ المسئولين لإهانتها بالمطار

تمثال الحرية

"تمثال الحرية" يثير الجدل فى السعودية.. وجدة ترد

الأضحي

البحوث الفلكية تحسم موعد عيد الأضحي

فستان

فنانة شهيرة تثير سخط متابعيها بـ"فستان"

شيرين

"شقيق شيرين" يكشف مفاجآت مدوية عن حالتها الصحية

البرادعي

تفاصيل الساعات الأخيرة بمنزل البرادعي قبل الإطاحة بمرسي

مظاهرات اثيوبيا

بالفيديو.. مظاهرات وأعمال شغب في إسرائيل

أرشيف

سرقة 165 سائحًا سعوديًا في تركيا

الإعلامي تامر أمين

إعلامي: بنتي خرجت ومعرفش مكانها

الزمالك

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

فنانة شهيرة توبخ المسئولين لإهانتها بالمطار

الصفحة الأخيرة

ارشيف
ارشيف

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تثير سخط متابعيها بـ"فستان"

#

ابنة فنانة شهيرة تثير سخط متابعيها بـ"المايوه"

#

فنانة شهيرة تكشف عن عدد عمليات تجميلها

#

فنانة شهيرة تعتزل التمثيل: "قادنى للجهل وفقدت إيمانى"

جدة

تمثال الحرية

انتقدت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، الطريقة التى يدار بها مطار بيروت الدولي، حيث كانت تنتظر في طابور طويل وعشوائي بينما تحمل على كتفها ابنتها حديثة الولادة.

وانتقدت "عجرم" ما سمته "التوجهات المستمرة للبنان بتشجيع القطاع السياحي" بينما تعم الفوضى، التي لا تراعي الحالات الخاصة، مطار بيروت المعروف أيضا باسم مطار رفيق الحريري.

وعلى صفحتها الرسمية بتويتر، قالت في تغريدة مصاحبة للمقطع المصور: "أنا اليوم لست فنانة، أنا مواطنة لبنانية، ابنتي عمرها 5 أشهر، أحملها على كتفي وهي تبكي لمدة ساعة بمطار بلدي، ومثلي نساء كثيرات، هل هذا الشيء مسموح؟ هل مقبول هذا الإهمال في حقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح أن نبتعد عن أبسط حقوق الإنسان؟"

وفي تغريدة منفصلة، أضافت "بكل بلدان العالم، للمرأة الحامل والطفل الرضيع استثناءات.. إلا هنا.. يمكن لأن مفكرينا Option (اختيار) يا حبايب قلبي هذه أبسط حقوق المرأة، هذا واجبكم تجاه كل امرأة.. أليس كاف رائحة القمامة بالمطار؟ والإهمال؟.. ما عندكن ولاد أو ما بتحسوا بولاد الناس؟ راضيين بكل أزماتنا بكل الأوضاع اللي فارضينا علينا، بس لما توصل لولادنا وأطفالنا.. لهون وبس.. عيب عليكن".

وأكملت سلسلة انتقاداتها في تغريدة أخرى مصاحبة لصورة، وقالت فيها: "هذا لبنان الذي نتغنى به في كتب التاريخ؟ هذا لبنان الذي تشجعوا السياح لزيارته؟ أطفالنا الصغار صاروا يشاهدون ويفهمون العيوب التي فرضتموها عليهم، إلى متى سنظل نصمت، عيب عليكم..".

شاهد الفيديو

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة.. هذا اسم عزت أبو عوف الحقيقي
» ممثل مصري يرفض أداء هذا الدور فى فيلم عالمي
» بمبلغ خيالي.. ممثل تركي يفتتح متجر ملابس في بلد عربي
» «تكبير المؤخرة ونحت القوام».. آخر تقاليع "التجميل" فى العالم
» زوجة تخلع زوجها: "بقى عامل شبه الدراكولا"
» «لامبارد» مديرًا فنيًا لتشيلسي لثلاث سنوات
» "كاف" يقسو على التحكيم المصرى
» بـ"الكاش مايوه".. فنانات يتنافسن على أجرأ إطلالة
» إصابة العشرات فى انقلاب أتوبيس بطريق "سوهاج-قنا"
» موقف محرج لـ"راموس" بشواطئ الغردقة بسبب "صلاح"
» كاف يختار 3 لاعبين مصريين فى التشكيل المثالية

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:19

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»