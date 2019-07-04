مرتضي منصور يستنجد بـ"آل شيخ" لأجل "صفقة القرن"

04 يوليه 2019 - 03:14 م

قال مصدر داخل نادي الزمالك، أن رئيس النادي يتواصل حاليا مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية بالسعودية، لأجل تدعيم "الصفقة السوبر" التي أعلن عنها في وقت سابق، ووعد بها جمهور الزمالك.

وكان آل الشيخ قد أعلن، في وقت سابق، أنه لن يدعم نادي الزمالك كما كان معتادا خلال الفترة الماضية، والتي امتدت لحوالي الموسم.

وأكدت المصادر لموقد "الوطن سبورت"، أن رئيس الزمالك يحاول إقناع المسؤول السعودي من أجل ضم صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والأقرب حتى الآن في حالة تدخل آل الشيخ، سيكون الإمارتي عمر عبد الرحمن "عموري"، والتي قد تكلف الأبيض أموالا طائلة، كون اللاعب صاحب أغلى عقد إعارة تاريخي 2018، قيمته حوالي 21 مليون ريال سعودي، 105 ملايين جنيه مصري، حينما انتقل لمدة موسم من العين الإمارتي للهلال السعودي.

وكان رئيس نادي الزمالك، قد كشف في وقت سابق عن أنه بصدد التعاقد مع "صفقة مدوية" بحسب وصفه، خلال الفترة المقبلة، بضم أحد اللاعبين "السوبر" من أجل تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد، خاصة وأن هناك رغبة كبيرة من إدارة النادي مواصلة المنافسة على الألقاب، بعد التتويج مؤخرًا ببطولة الكونفدرالية الأفريقية .