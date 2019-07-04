» تعرف على أبرز أسماء المتحفظ على أموالهم في قضية تنظيم الأمل

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نيابة الاموال العامة

التحفظ على اموال

خلية الامل

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس, قرارا بالتحفظ على أموال عدد كبير من المتهمين في قضية الأمل.

والمتهمون هم كل: خالد أبو شادي، وفاطمة رمضان، وزياد عبد الحميد العليمي، وحسام مؤنس، وإسلام عبد السلام شبانة، وعماد حمدي السيد، ومحمد طارق صبحي، أحمد عبد الجليل حسين، وعاطف أحمد خليل، ومحمد إبراهيم حنفي، وأحمد محمد خليل الدلواجي، وصالح حامد عوض، ومحمد السيد حامد، وعلى إسماعيل، وفرج عوض محمد سعد، تاج الدين عبد الله عبد القادر، وهشام إبراهيم عبد الفتاح، علاء الدين حبشي خليفة، مختار فوزي القطب، وأمين محمد عبد العظيم، وخالد مصطفى عبد الله، وعبد الله حسن الطحان، ومحمد أحمد محمد سعد، وعبد الله حمزة عبد الحميد، وجلال محمد علي، رامي إبراهيم مسعود.

كما تضمنت القائمة: حاتم حنفي عبد العظيم، علاء الدين عبد المجيد، زكي ممدوح زكي، محمد سعد شعبان، عبد الرحمن محمد، محمد مهني مسعود، قاسم محروس عبد الكافي، حسانين شعبان، أسامة عبد العال، لؤي صبري الشحات، أحمد محمد زكي، حسن أحمد كامل، عبد الله فرج علي، سمير عبد الرؤوف سيد أحمد، حسن إسماعيل، تقوى عبد الناصر عبد الله، عمر الشنيطي، كمال سعد الدين فؤاد، عبد الحليم حامد، محمد يوسف عبد المجيد، بسام جلال سيد، هاني عطيه سعد الدين، إبراهيم جلال غزال، كريم محمد مصطفى، عادل إبراهيم عبد الحميد، محمد ناصر علي، أحمد محمد محمد رجب، السيد صلاح السيد، حسن محمد بربري، أمين عبد العزيز نور، محمود حسن، وعبد الله مصطفى.


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