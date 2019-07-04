حبس نجلة القرضاوى على ذمة قضية جديدة

04 يوليه 2019 - 05:34 م

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس علا القرضاوي، 15 يوما احتياطيا على ذمة قضية جديدة تحمل الرقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وذلك بعد يوم واحد من إخلاء سبيلها بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017.

ووجهت النيابة لعلا اتهامين اثنين بـ"الانضمام لجماعة إرهابية محظورة، وتمويلها، وذلك عن طريق استغلال علاقتها في السجن"، وفقا لأحمد أبو العلا مجدي عضو هيئة الدفاع.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قررت يوم أمس الأربعاء، إخلاء سبيل علا بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لاتهامها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ولم تستأنف النيابة على القرار.