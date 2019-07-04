القاهرة تحتفل بعيدها القومي بافتتاح 5 مدارس جديدة

04 يوليه 2019 - 06:35 م

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أنه سيتم افتتاح 5 مدارس جديدة تدخل الخدمة للمرة الأولى تضم 233 فصلا بتكلفة 89.5 مليون جنيه منها مدرسة ثانوي صناعي بحي السلام أول ومدرستين للتعليم الأساسي بحي شرق مدينة نصر ومدرستين بحلوان.

وقال "عبدالعال" فى تصريحات صحفية اليوم أن ذلك يأتي في إطار استعدادات العاصمة للاحتفال بعيدها القومي والذى يوافق ذكرى مرور 1050 عاما على إنشائها على يد القائد جوهر الصقلي في السادس من يوليو عام 969 بأمر من الخليفة المعز لدين الله الفاطمي.

وأشار المحافظ إلى أن احتفالات القاهرة بعيدها ستمتد على مدار أسبوعين وتشمل افتتاح عدد من المشروعات الخدمية للمواطنين منها افتتاح تطوير أسواق وميادين وحدائق ومراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء كما سيتضمن عقد عدد من الحفلات بمعرفة مديرية التربية والتعليم يتم خلالها تكريم أوائل الإعدادية ومعرض لأهم الأنشطة الطلابية واحتفال لمديرية الشباب والرياضة بمركز شباب الجزيرة.

وأضاف سيتم إقامة حفل ختامي يتم خلاله تكريم المميزين من العاملين بالمحافظة وإعلان نتيجة مسابقة الأفلام القصيرة والتي نظمتها المحافظة لإظهار الجوانب الإيجابية والصور الحضارية للعاصمة والتي سيتم عرضها بالشوارع والميادين الرئيسية وقام بتنفيذها عدد من شباب القاهرة ويتخلل الاحتفالات إقامة صلاة الجمعة بمسجد السلطان حسن الذى يعد واحد من أقدم وأعرق مساجد القاهرة.