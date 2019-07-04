» ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

04 يوليه 2019 - 06:46 م

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي، لدى البنك المركزي، بنحو 77 مليون دولار، خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بشهر مايو من نفس العام.

وقال البنك المركزي، اليوم الخميس، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية، ارتفع في نهاية يونيو إلى 44.352 مليار دولار مقابل 44.275 مليار دولار في نهاية مايو.

وواصل احتياطي النقد الأجنبي بذلك صعوده الطفيف للشهر الرابع على التوالي، حيث ارتفع خلال شهور مارس وأبريل ومايو ويونيو بنحو 292 مليون دولار، وذلك بعد أن قفز في فبراير بنحو 1.4 مليار دولار.

كان صافي الاحتياطات بلغ 44.274 مليار دولار في مايو 2019، وسجل صافي الاحتياطيات الدولية لدى المركزي المصري، 44.259 مليار دولار في يونيو، وفي نهاية 2018، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 96.6 مليار دولار بما يعادل 35.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.