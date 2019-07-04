بقرار «أجيري».. إبعاد صلاح عن مران المنتخب

04 يوليه 2019 - 07:40 م

تعرض نجم منتخب مصر محمد صلاح، لنزلة برد أبعدته عن المشاركة في التدريب الجماعي اليوم للمنتخب، استعدادًا لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتم عرض الأمر على المكسيكي خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب، حيث قرر إبعاده حتى لا تتفاقم حالته.

بسبب تعرضه لنزلة برد لن يتمكن محمد صلاح نجم الفريق من المشاركة في التدريب الجماعي اليوم للمنتخب الوطني، وذلك حتى لا تتفاقم حالته، جاء ذلك بعد عرض الأمر على خافيير أجيري المدير الفني .

ويواصل المنتخب الوطني اليوم آداء تدريباته استعدادا للقاء جنوب أفريقيا يوم السبت المقبل ضمن مباريات دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية.