حرب تكسير عظام بين "النور" و"البناء والتنمية"

04 يوليه 2019 - 08:54 م

دارت حرب شرسة بين كلا من حزب البناء والتنمية وحزب النور مؤخرا بسبب شعبية حزب النور السلفي بعد ثورة 25 يناير 2011.

البداية كانت عندما قال النائب البرلماني عن حزب البناء والتنمية السابق محمد الصغير ، في حلقة تلفزيونية أن حزب البناء والتنمية دعمت حزب النور بعد ثورة 25 يناير موضحا ان حزب النور ليس له أي شعبية تعرف.

فيما شن سامح عبد الحميد حمودة القايدي السابق بحزب النور هجوما عنيفا على الصغير مؤكدا أنه بعد ثورة 25 يناير، حاول حزب البناء والتنمية التحالف مع حزب الحرية والعدالة، ولكن الإخوان رفضوا، ونبذوا الصغير وحزبه، وانتشلهم حزب النور ووضعهم على قوائمه الانتخابية، ودخل الصغير ورفاقه البرلمان على قوائم حزب النور..

واضاف القيادي السابق بحزب النور :"أن الصغير يزعم كذبًا أن الجماعة الإسلامية دعمت حزب النور، فالصغير كاذب ، كما فضحه ابنه عبد الرحيم محمد الصغير، حين أعلن أن أباه علم بفض رابعة قبلها ولم يخبر شباب المعتصمين برابعة، وأخذ الصغير ابنه وفربا من الميدان، وترك النساء والأطفال وهرب كالجبان، بل هرب من مصر كلها، فالصغير خائن يجب أن يُحاكمه شباب الإخوان، وهو الآن يتصنع دور البطولة الحنجرية أمام الشاشات".