  • الخميس 04 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر09:11 م
بحث متقدم
مبارك الغامدي

منع رجل أعمال سعودي من مغادرة مصر..والمملكة تعلق

الاخوان

هل يستجيب عمدة إسطنبول ويسلم الإخوان لمصر؟

ديوركس

شركة تعلن عن توزيع أدوات جنسية قبل مباراة المنتخب

حزب النور

حرب تكسير عظام بين "النور" و"البناء والتنمية"

محمد صلاح فى مران المنتخب

بقرار «أجيري».. إبعاد صلاح عن مران المنتخب

الملك سلمان وأمير الكويت

انفراجة في المحادثات بين السعودية والكويت لحل الأزمة

شيما

حبس فنانة شهيرة 3 سنوات بتهمة ممارسة الدعارة

مجلس الوزراء

رسميًا .. الحكومة توافق على الحد الأدنى للأجور

شيرين

حقيقة إصابة «شيرين» بمرض خطير

علا القرضاوى

حبس نجلة القرضاوى على ذمة قضية جديدة

بعد مطالبة نائب برلماني..

هل يستجيب عمدة إسطنبول ويسلم الإخوان لمصر؟

آخر الأخبار

الاخوان
ارشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

حملة إخوانية للدعاء لمقاطعة المنتخب

#

وفاة «مرسي» تسقط مطالب الإخوان

#

خبير عسكري: "الإخوان حاولوا فصل قناة السويس وسيناء عن مصر"

#

"أديب" عن ترحيل تركيا 12 إخواني لمصر: "هيبعتوا الزبالة"

مجلس النواب

تركيا

تسليم الإخوان

لجنة النقل والمواصلات

النائب محمد عبد الله زين الدين

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أكرم إمام أوغلو، المرشح الفائز بانتخابات رئاسة مدينة إسطنبول التركية، باستخدام جميع الوسائل والتدابير اللازمة في المواجهة الحاسمة مع عناصر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، وجميع التنظيمات والتيارات الإرهابية والتكفيرية، التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة وتتخذ من الأراضي التركية خاصة داخل مدينة إسطنبول مقرًا لها بعد تشجيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لهذه الجماعات.

وقال "زين الدين"، في بيان، إنه من الواجب والضروري على "أوغلو" تخليص إسطنبول من هؤلاء الإرهابيين واتخاذ جميع الإجراءات لتسليمهم إلى مصر، وعليه استخدام صلاحياته في إغلاق قنوات جماعة الإخوان التي تبث من مدينة إسطنبول التركية.

وأكد أن هذه القنوات لا يمكن وصفها إلا بالقنوات الإرهابية التي تحرض يوميًا على القتل وسفك دماء الأبرياء.

وكانت حالة من القلق سيطرت على قيادات جماعة الإخوان بعد فوز المرشح المعارض لأردوغان، أكرم داود أوغلو، وانتزاعه كرسي بلدية إسطنبول أكبر مدينة تركية، خاصة أن حزب الشعب الجمهوري يتطلع إلى علاقات أفضل مع الدولة المصرية على النقيض من الرئيس أردوغان.

وفي السياق، قال النائب إبراهيم عبد الوهاب, عضو لجنة العلاقات الخارجية, إننا أمام قضية هامة من ضمن قضايا الدولة, مع النظام التركي الذي دائمًا ما يتعدى على السلطة والتدخل في الشأن المصري.

وأضاف "عبد الوهاب"، في تصريح لـ"المصريون"، أن المطالبة مستمرة في وقف السلطات التركية عن مهاجمتها للنظام المصري, وتوضيح الرأي العام الدولي بالانتهاكات والمخالفات التي تمارسها الدولة التركية.

وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية, إلى أنه ربما قد يكون لدى عمدة إسطنبول أي صلاحيات أو قرار بتسليم الإخوان الموجودين بتركيا إلى مصر؛ نظرًا لوجود قوانين خاصة بالدولة تمنع تسليمهم, ولكن هناك بصيصًا من النور بعد نجاح الحزب المنافس لـ أردوغان, خاصة أن هناك مؤشرات بأن هذا الحزب له دور في الانتخابات القادمة وربما يكون هو الحزب الحاكم.

وأوضح أن هذه المطالبة حتى لو لم تكن في محلها من الناحية القانونية بالنسبة للقانون والدستور التركي, لكن في النهاية نطالب بوقف أي انتهاكات وغلق منابرها الإعلامية التي تنشر السلبيات بشكل مستمر.

ومن جانبه، قال إسلام الكتاتني أحد الإخوان المنشقين, إن ما يطالب به نائب مجلس النواب, ما هو إلا "شو إعلامي"؛ لأن القوانين التركية ربما لا تكون تسمح بتسليم الإخوان الموجودين على الأراضي التركية.

وأضاف "الكتاتني"، في تصريح لـ"المصريون"، أن النائب المصري الذي يطالب بتسليم الإخوان وغلق القنوات يخاطب عمدة مدينة إسطنبول أكرم إمام أغلو, ونسي أن هناك من هو أعلى منه مثل رئيس الوزراء ورئيس الدولة التركية.

وأوضح "الكتاتني", أن أغلو لا يملك قرارًا لأن هذا يعتبر تعديًا على سلطات, موضحًا أن تركيا ليست حكمًا فيدراليًا مثل أمريكا أي كل ولاية لها قوانين خاصة بها, موضحًا أن النائب هنا يطالب بشكل غير رسمي.

وأشار القيادي المنشق, إلى أن هناك جهات مختصة في المطالبة بذلك وهو النائب العام, وذلك بمخاطبة النائب العام التركي كجهة قضائية والمطالبة بتطبيق الأحكام عليهم.

ولفت "الكتاتني", إلى أن هناك أمورًا أولى بالانشغال بها أكثر من انشغالنا بتسليم الإخوان, وهي المنافسة لتركيا سواء كانت سياسيًا أو اقتصاديًا أو عسكريًا, موضحًا أن الإعلام المصري هو من أعطى الفرصة لفتح قنوات معارضة على أرض تركيا, وذلك لعدم مناقشته القضايا التي تخص المواطنين, وبعدها عن المهنية والحيادية, لذلك كانت القنوات التي تبث من داخل تركيا منافسة بشكل أكبر للقنوات المصرية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. آريين روبين يعتزل كرة القدم
» اندلاع حريق في مزرعة بالفيوم ونفوق 8 رؤوس ماشية
» شاهد.. انتحار رجل أعمال في مؤتمر صحفي على الهواء
» مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من أوزباكستان
» "التنمر" يدفع طفلًا للانتحار بالعياط
» ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
» قيادي بالدعوة السلفية: لم أر أسوأ من أخلاق الإخوان
» تعرف على أبرز أسماء المتحفظ على أموالهم في قضية تنظيم الأمل
» موظف يطلق النار على نفسه بحدائق القبة
» مرتضي منصور يستنجد بـ"آل شيخ" لأجل "صفقة القرن"
» الحبس 3 سنوات لبطلة كليب «عندى ظروف»

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:20 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»